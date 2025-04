Palmeri: "A questo punto se il Napoli non vince lo scudetto è un suicidio"

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, commenta il momento della Serie A tramite un post su X: "A questo punto, se il Napoli non vince lo scudetto è un suicidio. Il resto sono cazzate. Come scrissi qua 10 giorni fa, il calendario non mente, e infatti puntualmente". Poi ha aggiunto: "Che poi qua sono l’unico che ci credeva. Napoletani imparate anziché rompere l’anima a Conte, e anzi stendetevi a ringraziarlo che vi sta facendo un miracolo. Tifoseria di poca fede, come dice Conte: 'Se non vince il tifoso del Napoli diventa cattivo'. Napoli, punto e a capo".