Palmeri a CN24: "Il Napoli sta sottovalutando una grave lacuna sul mercato. Gli azzurri sono da quarto posto"

Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24": "Secondo me il Napoli è da quarto posto, lo vedo indietro a Inter, Juve ed Atalanta. Gli azzurri hanno un vantaggio sulle altre abbastanza netto nel senso che ad oggi resta superiore alle rivali. Gli acquisti migliori li ha fatto finora l'Inter prendendo Hakimi che reputo l'acquisto più forte dell'intera sessione. Sulle cessioni invece non mi sono piaciuti perchè ci sono ancora calciatori da sistemare. Chi invece non mi ha convinto del tutto è la Roma. Reputo il centrocampo titolare del Napoli completo, forse si sta sottovalutando la partenza di Callejon: non è stato rimpiazzato. Le priorità secondo me sono due: l'esterno offensivo e risolvere definitivamente la grana Koulibaly"