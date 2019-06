Pallotta shock: "Il Corriere dello Sport getta mer** su Roma", il retroscena

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha stilato un editoriale in cui scrive personalmente a James Pallotta, patron della Rona. Nel giorno della conferenza stampa d'addio di Francesco Totti, Zazzaroni ha rivelato alcuni retroscena nel suo articolo. Uno di questi è la frase che Pallotta avrebbe detto ad un inviato del quotidiano, Maida, a Londra dopo una richiesta di intervista: "No, perché il Corriere dello Sport da anni getta mer** su Roma". Da qui, sottolinea il direttore del Corriere dello Sport, si evince come Pallotta non voglia incontrare i giornalisti del quotidiano in questione.