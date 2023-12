Pallone d'oro africano, Tourè vota Osimhen: "Inutile discuterne, lo merita Victor! Nessuno ha fatto bene come lui"

Notizie calcio. El-Bilal Tourè, attaccante maliano dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Actu Foot Afrique, parlando dell'assegnazione del pallone d'oro africano 2023:

"Chi pensi meriti il Pallone d'Oro africano di questa stagione? In questa stagione non ha senso parlare troppo, è Osimhen. Per me, nessuno ha fatto quello che ha fatto lui. Si tratta di un premio individuale, quindi bisogna vedere la stagione del singolo e nessuno ha raggiunto i traguardi e la prestazioni fatte da Osimhen nell'ultima stagione".