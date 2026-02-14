Palladino pensa già al Napoli: la doppia mossa in Lazio-Atalanta non è casuale

Ultime notizie Napoli - Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Atalanta. Focus sulle sostituzioni di Scalvini ed Ahanor in vista del prossimo turno Serie A contro il Napoli di Conte.

Di seguito le sue dichiarazioni

"I ragazzi hanno ambizione, consapevolezza nei propri mezzi, però tirerò le orecchie a chi di dovere perchè non abbiamo fatto ancora nulla. La Lazio è una squadra forte, in salute e con un bravissimo allenatore, ce la siamo giocata nonostante la Lazio abbia fatto meglio di noi nella prima parte. Queste vittorie ti danno consapevolezza. I nostri principi di gioco sono chiari, accettare i duelli uno contro uno correndo dei rischi. La Lazio gioca a due tocchi con palla alla profondità, con Maldini che ha fatto un'ottima partita. Ci sono anche dei vantaggi perchè quando recuperi palla puoi mettere in difficoltà gli avversari come successo. Dobbiamo recuperare le energie ora per la gara con il Borussia.

Il livello è altissimo. Come dicevo prima: non credo nel turnover, ho solo giocatori forti. Oggi ho sostituito Ahanor non per demeriti ma perchè era ammonito, esattamente come con Scalvini".