Paganin: “Lazio indecifrabile. Napoli? Deve migliorare la qualità del gioco offensivo”

La Lazio sta alternando buone prestazioni a prestazioni meno buone. Contro l’Inter – ha riferito l’ex calciatore e opinionista Mediaset a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - mi aspettavo una squadra diversa, in fiducia, capace di esprimere un buon calcio e di mettere in difficoltà l’Inter che invece ha dominato lungo tutta la partita. Ora mi aspetto una reazione da parte della squadra di Sarri, perché è nelle sue corde. Certo, ha finora vinto solo col Napoli, e nel derby con la Roma, negli scontri diretti, quindi, è difficile immaginare come si comporterà nei 90’ dell’Olimpico. Credo farà pressing alto, provando a tenere il pallino del gioco sviluppando il gioco soprattutto sulle corsie esterne, dove il Napoli potrebbe soffrire senza Kvaratskhelia. La squadra di Mazzarri viene dal cambio del sistema di gioco e in questi casi la prima fase da curare è quella difensiva, mentre per quella offensiva ci vuole più tempo. La fluidità verrà nel corso del campionato, quando i nuovi meccanismi di gioco verranno acquisiti dai calciatori. I giocatori hanno risposto positivamente alle nuove direttive di Mazzarri, ma il cambio di sistema di gioco richiede necessariamente del tempo per acquisire gli automatismi del caso. Ostigard, in uscita per Perez, è un’operazione interessante. L’argentino può giocare da centrale difensivo nei tre: è un buon giocatore, può dare buone risposte in fatto di solidità difensiva”.