Padovano: "Napoli? Non mi meraviglierebbe se vincesse la Champions! Kvara ha una qualità che non si vede molto"

«Oggi il Napoli è la squadra da battere, determinata, piena di autostima. Vanno fatti i complimenti a tutta la Società, che ha messo i giocatori in condizione di esprimersi al meglio e di credere nell’obiettivo. Grande merito del Napoli, che sta dimostrando di vincere tutte le partite in casa, fuori casa, in Champions.

Non mi meraviglierebbe se vincesse la Champions: ha un gioco brillante, che può farla vincere contro chiunque. Rappresenta Italia ed Europa al meglio. Il Napoli ha una società sana, con i conti a posto, una delle poche in Italia.

Osimhen e Kvaratskhelia? Hanno qualità eccezionali, possono migliorare ancora. Il nigeriano è con Vlahovic il più forte attaccante per il prossimo futuro: ha una fame straordinaria. Il georgiano salta l’uomo, qualità che nel nostro campionato non si vede molto»