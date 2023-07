Padovan: "Zielinski? Una bella storia, mi ha impressionato, quasi autolesionista!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista.

"Due squadre campane nella Serie A femminile sono tanto, il Napoli è una delle società meglio organizzate della penisola. Italia femminile? La Svezia non avrà vita facile, nonostante i favori del pronostico. Difficile fare gol all’Italia che, contro l’Argentina, ha tenuto la partita in mano – non dico che l’ha dominata perché equilibrata – ma ha fatto quel qualcosa in più. La Giacinti è un gran bomber, ma contropiedista, attacca la profondità , mentre la Girelli è entrata ed ha segnato con il suo colpo migliore. Abbiamo fatto di più, meritavamo di più, ma quei 3 punti ci mettono nella migliore condizione per affrontare la Svezia che, in linea teorica, è più forte. Mondiali in Australia? Un grande errore. Infantino ha voglia di arrabbiarsi perché non riuscivano a vendere i diritti, ma in Europa chi se le compra? È già stato un miracolo che la Rai ha preso le partite. Come l’Europeo U21 fatto senza il VAR: una iattura. Non si capisce. Neanche facendolo apposta, si riuscirebbe a fare così tanti autogol clamorosi.

Saccheggio arabo? Fin quando ci va Benzema a 35 anni, vabbè. Se davvero andasse Mbappé, vorrebbe dire scardinare tutto il calcio Europeo. L’appeal è già destinato a calare. Milikovic-Savic è andato via a 29 anni, Brozovic era in piena attività ed è andato per soldi. Sono convinto che in molti torneranno indietro, si pentiranno perché capiranno che è un calcio del futuro, forse, ma senza storia: un calcio senza radici non ha fascino e coinvolgimento.

Zielinski? Una bella storia, mi ha impressionato, quasi autolesionista. Due offerte superiori economicamente a quella del Napoli potevano farlo propendere per una scelta diversa, ma è innamorato della città , tifosi e squadra e vuole ancora vincere.

Avversarie del Napoli? Parlando di mercato, il Milan è quello che ha fatto di più, ma sono scommesse. È andato a prendere giocatori interessanti, ma non affermati. L’integrazione di tutti potrebbe essere un pochino più difficile, ma perlomeno si è mossa.

Vlahovic al posto di Lukaku? Vlahovic ha 7 anni in meno, ma con Allegri non si prende. Quindi meglio Lukaku. Di lui bastava leggere il curriculum per capire fosse ‘volubile’, per essere buoni. In ogni caso, credo che avanti a tutti ci sia ancora il Napoli"