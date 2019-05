Padovan: "La priorità del Napoli deve essere l'attaccante, Milik non ha fatto vedere di essere un bomber"

A Radio Marte è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista

“Il calcio non è solo passione, ma è anche legato ai soldi. Conte è riuscito a scontentare 2 tifoserie, quella della Juve e dell’Inter.

La Fiorentina di Montella non ha fatto punti e non ha giocato bene per cui è stata fallimentare e mi aspetto che si riconosca l’errore.

La priorità del Napoli deve essere l’attaccante perché Milik non ha ancora fatto quello che ci si aspetta da un bomber. Il centrocampista però è fondamentale perché Jorginho non è stato sostituito”.