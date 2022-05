Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli dovrà lavorare sulla propria dimensione. La disponibilità del giocatore è alla base di tutto, non sempre è decisiva l’esperienza. Io credo che Spalletti sia la persona giusta per allenare il Napoli".