Padovan a CN24: "Anche la Juve ha subito gravi errori arbitrali, Napoli svuotato mentalmente"

Il direttore Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di CN24 Live commentando il momento attraversato dal Napoli:

"Ci sono stati errori arbitrali molto più gravi anche a danno della Juve. L'errore di ieri magari avrebbe cambiato la partita. Ero convinto che il Napoli avrebbe vinto senza problemi ma l'errore arbitrale sul gol annullato a Simeone è evidente.

Il Napoli è stanco e svuotato da una stagione straordinaria e dall'inadeguatezza di Garcia. Gli azzurri non hanno energie nervose e non credo che Mazzarri sia la persona adeguata per rialzare le sorti della squadra.

Il Napoli non sta già pensando all'anno prossimo ma alcuni obiettivi sono già andati ed è normale che ci si stia già guardando attorno".