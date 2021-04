Padovan a CN24: "Rinnovo Insigne? Si meriterebbe uno sforzo di fiducia a prescindere, ma De Laurentiis non la pensa così"

Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Crotone? Mi immagino un turnover ampio, il Crotone ha avuto più tempo per prepararla ma è molto più debole degli azzurri: sulla carta non sembrano esserci insidie, ma Gattuso deve pensare anche alla partita contro la Juventus. Deve fare turnover sia perchè i nazionali sono tornati stanchi, sia perchè si è giocato tanto. La partita cruciale è con la Juventus, la rivalità è molto datata nel tempo e porta ad attese spasmodiche: credo che con il Crotone si faccia una partita serena e di attenzione, non si può trascurare l’avversario ma ci sono notevoli possibilità di vittoria. Credo possa avvenire a prescindere dal turnover, che ci potrà essere, perchè le differenze tra i club sono tali che solo un Napoli deconcentrato potrebbe perdere.

Insigne? In Nazionale fa delle partite rimarchevoli e ottime, è un giocatore imprescindibile per Mancini e per il Napoli: dire se il prossimo allenatore azzurro lo lascerà libero come in nazionale è difficile, ma avviene in Nazionale e non è un detrimento al lavoro della squadra. È un giocatore generoso, quando partecipa alla fase difensiva lo sa che nel calcio moderno viene richiesta una partecipazione collettiva.

Rinnovo Insigne? Si meriterebbe uno sforzo di fiducia a prescindere, ma De Laurentiis non la pensa così: vorrebbe negoziare qualsiasi contratto, anche quello di Insigne. Non mi immagino un Napoli senza Lorenzo, c’è una veduta diversa tra la critica e un De Laurentiis molto più cauto soprattutto sulle cifre: le richieste non saranno più basse dell’attuale accordo, mentre il presidente ha un modus operandi che caratterizza le operazioni del Napoli da anni.

La qualificazione Champions è importantissima, nessuno può permettersi di restarne fuori: De Laurentiis non pensa di fare un contratto a prescindere ad Insigne, ma quest’ultimo lo meriterebbe per avere fiducia definitiva.

La questione Juventus? Anche l’allenatore dell’Udinese è incappato in questa disavventura, e non si parlò di scandalo. Punire i calciatori con una ammenda grave e fargli saltare una partita sarebbe comunque un provvedimento grave ed autopunitivo, almeno McKennie avrebbe potuto giocare: se Pirlo potesse, uno come Dybala in campo per mezz’ora lo metterebbe”