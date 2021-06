Padovan a CN24: "Insigne irrinunciabile per l'Italia, Di Lorenzo spero faccia gol importanti come Grosso. Il Belgio non fa tanta paura"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“L’Italia si è salvata per miracolo in Nations League, aveva già assaporato la paura della sconfitta. All’Europeo però si, questa è stata la prima vera paura e non bisogna mai perdere di vista l’obiettivo a causa della paura. La vittoria è arrivata grazie ad una grande mano del Var. Visto il Belgio di ieri sera sono più ottimista. Sarà una partita molto aperta con il Belgio, non si vedrà la stessa partita con l’Austria. Sceglierei Jorginho titolare a Verratti la prossima partita. Grande sgroppata di Di Lorenzo, che ha sbagliato il tiro solo a causa della tanta fatica accumulata. E’ migliorato tanto anche in fase difensiva. Poteva fare meglio sul gol subito poi annullato dal Var. Spero che riuscirà a regalarci gol importanti come fece Grosso nel 2006. Punizione straordinaria di Insigne nel finale, ma nella prestazione complessiva altre volte ha fatto meglio. Lorenzo è irrinunciabile in questa Nazionale, è andato in difficoltà anche perché Immobile e Berardi sono stati insufficienti”.