Padovan a CN24: "Il Napoli è maturo, può battere il Torino e andare in Champions! Spalletti? L'uomo giusto, attirerà calciatori importanti per vincere"

Napoli Calcio - Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli sta bene, ha entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. Di facile non c'è niente, ma il Napoli deve vincere e può farlo tranquillamente. L'idea deve essere di vincerle tutte, così facendo non ci sono dubbi sull'andare in Champions. Il Napoli va nelle quattro, non ho dubbi: Napoli, Inter e Atalanta, poi tra Milan e Juventus ce ne sarà una sempre che la Lazio non torni in corsa battendo il Milan oggi. Il Napoli sa far saltare i dispositivi difensivi degli aversari, attaccando l'ampiezza: oggi avremmo un Napoli più maturo rispetto alla squadra che ha stentato con le medie piccole. Spalletti? Mi piace, credo che a Napoli possa trovare la giusta dimensione, quella di una città entusiasta, appassionata e competente che vuole vincere qualcosa. Ha allenato squadre importanti e giocatori importanti: è sempre onesto con tutti e dice quello che pensa. Mi piace questa idea, potrà attirare alcuni giocatori importanti: è la garanzia che starà ad alto livello e punterà al titolo".