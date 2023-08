Padovan a CN24: "Il mio voto al calciomercato del Napoli, ho solo una perplessità"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) condotta da Vincenzo Credendino ed Alessandro Marrazzo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione?:

"Per me quello di Lukaku alla Roma è stato il colpo della giornata di ieri. Pavard non è a quel livello perchè la difesa dell'Inter era già buona nonostante l'assenza di Acerbi. Alla Roma mancava totalmente di un goleador, di un punto di riferimento offensivo che fosse in grado anche di simistare palloni sulla trequarti. Attenzione però che Lukaku arriva senza preparazione, gli servirà almeno un mese per rimettersi in forma. La Roma non ha tutto questo tempo per aspettarlo, il belga si è allenato con gli esuberi del Chelsea non facendo una preparazione adeguata.

Il napoli ha fatto quello che doveva, l'unica perplessità ce l'ho su Natan che non conosco per carità. Solo con i soldi incassati da Kim si poteva puntare su un centrale magari più celebrato, ma la politica del napoli è quella di andare su mercati semisconosciuti. Probabile che Natan possa essere un altro colpo in grado di aggiungersi agli altri. Lindstrom? L'attacco del Napoli è ancora più forte, parliamo di un calciatore di grande qualità. De Laurentiis ha puntato sulla conservazione della squadra scudetto confermando una rosa che ha dato 16 punti alla seconda in classifica in classifica. Hanno vinto a mani basse, senza logorarsi ed è giusto dargli fiducia. Zielinski è stato l'unico a dimostrarsi non debole davanti alle offerte saudite. Al napoli do un voto 7 per il mercato".