Padovan a CN24: "Covid e Coppa d'Africa non rendono credibile il campionato! Maledizione sul Napoli, può vincere lo scudetto"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'

"Osimhen vuole giocare la Coppa d’Africa e si trova in Nigeria, è colpa sua se si ammala per Covid. Il Napoli perde giocatori per Covid e per Coppa d’Africa. E’ la squadra più danneggiata dal punto di vista qualitativo per le assenze. Domani non potrà svolgere la visita con il Napoli, ora cosa succederà? La Coppa d’Africa è importantissima, ma non può spaccare così i campionati europei. Bisognerebbe fare un calendario internazionale che vada bene per tutti. Il Covid è un problema, ma anche la Coppa d’Africa per le grandi squadre come Napoli e Milan. Il Napoli lotterà per vincere lo scudetto e magari lo vincerà. C’è una maledizione però sul Napoli per le assenze dei giocatori importanti. Il Covid è la Coppa d’Africa non rendono credibile il campionato, non dico irregolare ma quasi".