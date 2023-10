Pacchioni a CN24: "Contro il Real sconfitta indolore, esordio tardivo per Natan? Ci sono due chiavi di lettura, ecco quali"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Pacchioni, di RTL 102.5 è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di CN24Live:

“Buona prestazione delle italiane in Champions? Qualche avvisaglia sei era vista già la scorsa stagione con grandi prestazioni del Napoli con Ajax e Liverpool e derby milanese in semifinale; con inter in finale, i segnali di ripresa ci sono e sono positivi. C’è chi ha giocato meglio ma non ha vinto e chi ha fatto peggio ma ha vinto. Tutte le italiane sono in corsa per la qualificazione. Per il Napoli la sconfitta contro il Real è stata una indolore, la corsa va fatta su Braga e Union Berlino. Il Real è una squadra fortissima ed è venuta fuori la qualità, il Napoli ha avuto la capacità di resistere e ha provato a vincere dopo il 2-2 c’è stata sfortuna con autogol di Meret ma indicazioni positive. C’è chi dice che questo Napoli sia ridimensionato perché l’anno scorso vinceva contro il Liverpool e ora ha perso, io non sono d’accordo. Il Napoli se l’è giocata alla pari, i passi indietro non li ho visti. Nel girone c’è tutto il tempo per recuperare.

Natan? Sta rispondendo bene, nelle prime due partite giocate in campionato aveva dimostrato di essere già padrone della situazione e contro il Real non è sprofondato, anzi… sul perché non giocasse ci sono due chiavi di lettura: Garcia troppo cauto nel suo inserimento, oppure queste settimane possono essere servite per fargli conoscere l’ambiente dov’è arrivato per non trovarsi spaesato in campo. Per ora l’assenza di Kim non si è sentita, nelle prime partite sì. Vedremo se potrà essere erede, primi segnali confortanti.

Mondiale? A me piaceva com’era una volta, con il torneo che si giocava in Sud America o Europa. Bisogna prendere atto del fatto che il calcio è cambiato. La crociata di Sarri che se la prende con federazione, Fifa e Uefa che se la prende perché gli spremono i giocatori, gli comunico che il calcio mondiale sta andando in questa direzione e indietro è difficile tornare. Il suo lauto ingaggio e anche figlio di un calendario fitto, con 3 partite a settimana e 3 competizioni, se è stressato torni ad allineare il Figline però poi la villa a Roma non riesce a mantenersela.

Se c’era veramente l’idea di omaggiare la competizione alla sua centesima edizione, invece che tre partite in Uruguay si giocava lì tutto il mondiale. Questa anticipazione contre tre partite in continenti, fuso orario e clima differente non lo trovo perfetto anche a livello di regolamento. Tutte devono giocare in condizioni simili. Se si fosse voluto omaggiare il Sud America si sarebbe fatto li, senno se la candidatura migliore è quella di Spagna, Marocco e Portogallo doveva esserci la correttezza di dire “stavolta si fa li, per il Sud America si farà più avanti”.

Prossima destinazione Arabia ci sta come sospetto perché hanno talmente tanti soldi da potersi permettere anche una candidatura singola. Mi rende perplesso anche l’europeo diviso tra Turchia e Italia, hanno scelto di pareggiare così siamo contenti tutti, il ballottaggio era tra queste due e una avrebbe vinto e l’altra sarebbe tornata a casa a mani vuote. Quando abbiamo manifestazioni importanti nei nostri stadi fa sempre piacere ma ci sono strutture che non sono pronte, ancora da Italia 90. Le manifestazioni danno lustro alle città in cui si fanno. Prima di Euro 2023 pensiamo a qualificarci a questo torneo continentale e al prossimo mondiale”.