Ounas: "Ero sicuro che prima o poi il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, un peccato non esserci. Gli azzurri possono fare il bis"

"Ero sicuro che prima o poi il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, avrei voluto essere lì quando è successo però il destino ha deciso diversamente". Parola di Adam Ounas, ex attaccante azzurro e oggi in forza al Lille che non dimentica il suo passato in azzurro. Acquistato dal Napoli nel 2017 e ceduto definitivamente un anno fa dopo una serie di prestiti e un anno alla corte di Spalletti, l'algerino celebra il risultato raggiunto dai suoi ex compagni.

Se c'è un piccolo rimpianto, però, è quello di non aver fatto parte della formazione scudettata: "Sono convinto che mi sarei ritagliato il mio spazio, però io ho provato e non ci sono riuscito - racconta Ounas - A Napoli sono cambiati molti allenatori, però io ho sempre dato tutto. Oggi sono un uomo contento, a Lille sono felice".

L'elogio dell'algerino, però, è per quanto fatto sul mercato dal Napoli che, secondo lui, potrà far bene anche senza Kim in difesa: "La dirigenza ha fatto un bel lavoro, prendendo giocatori giovani. Pochi conoscevano Kvaratskhelia, che ha poi vinto il premio di miglior giocatore della Serie A. Questo dimostra che a Napoli c'è tanto talento e sono contento per loro. Kim? Mancherà però hanno una difesa forte, con giocatori che hanno militato in grandi squadre - conclude - Penso che se la caveranno anche senza il coreano."