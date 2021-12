Ottavio Bianchi: "Napoli ed i napoletani sono fantastici, certe volte rimpiango di non esser rimasto a vivere in città"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Quando ero a Napoli avevo uomini incredibili, avevamo dei punti di riferimento nell’ambiente e con Italo Allodi ci dicemmo che avrei dovuto fare una gestione particolare di risultato in risultato. Quando parlo di Napoli sono felice? Napoli è la mia vita, e non parlo della squadra di calcio bensì del suo lato sociale, degli amici che ho avuto e dell’insegnamento di vita che ho avuto. Napoli è un punto di riferimento, mia figlia è nata in città e a chi glielo chiede dice che è di Napoli sebbene sia andata via presto. L’avversione verso i napoletani? Ho degli amici che si sono fatti valere a Milano e sono ottimi professionisti, valutati come meritano. Non vorrei si tornare al fatto di piangersi addosso, Napoli non ne ha bisogno perchè è una entità importante: Napoli ed i napoletani sono fantastici, certe volte rimpiango di non esser rimasto a vivere in città. Descrivere ciò che mi ha insegnato Napoli? Dovrei scriverne un libro, mi ha fatto imparare talmente tante cose”