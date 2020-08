Ottavio Bianchi: "La Juve vince sempre perchè ha una dirigenza esperta alle spalle"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli ed Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Anni fa i calciatori arrivavano in ritiro in sovrappeso ed eri costretto a fare un lavoro molto duro per prepararsi al campionato. Ogni giocatore oggi ha una certa conformazione fisica, oggi non c’è il tempo di prepararsi al meglio ed è per questo che esistono momenti difficili per tutti durante il campionato. Gattuso? Non ho visto il Napoli di Gattuso, ci vado coi piedi di piombo. Se non vedo e non parlo coi protagonisti non mi esprimo. Ho estrema fiducia e rispetto per il lavoro degli allenatori che è molto difficile nonostante gli staff siano molto ampi. Noi dovevamo fare di tutto fino a tarda sera da soli. Adesso è un po’ più facile la situazione. L’allenatore ha un ruolo importante, è colui che deve far correre bene la macchina, ma la macchina dev’essere buona di per sé. E’ stranissimo che in Italia esista solo la Juventus, ormai vince sempre. Quando c’era Boniperti anche prendevano allenatori di primo pelo che poi diventavano grandi. La fortuna della Juventus è avere una dirigenza esperta alle spalle”.