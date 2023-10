Ottaiano: "Frasi di Garcia gravissime, si è schierato contro i giocatori! La sua presunzione ha rovinato tutto"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, a Radio Marte:

"Analizzando le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis, si legge tra le righe un'ammissione di colpevolezza nell'aver scelto Garcia. Onestamente non mi aspettavo l'approccio caratteriale del tecnico francese, lui non ha mai dato segnali di conoscere e riconoscere quanto i ragazzi hanno fatto l'anno scorso. Le dichiarazioni sono state gravissime, un allenatore prima di tutto cerca di conquistare la squadra, invece si è schierato contro i giocatori. E' stata la presunzione del francese a rovinare tutto. I gesti plateali? Sono un segnale di insoddisfazione, di intolleranza dei calciatori. Ora tocca a De Laurentiis: lui e Chiavelli sono da sempre attenti al bilancio, alla programmazione, il Napoli non può permettersi di fallire l'ingresso alla prossima Champions. Così facendo il Napoli rischia grosso, perciò la dichiarazione di ieri del presidente mi è sembrata quasi un esonero pubblico"