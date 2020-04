Ottaiano (ex agente Insigne): "Posso anche immaginare Lorenzo lontano da Napoli. Rinnovo? Non è una priorità"

Notizie calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non conosco bene l’evoluzione ed i rapporti tra Insigne e Raiola. C’è sempre stata l’ipotesi che lui sarebbe rimasto a Napoli a vita, ha sempre manifestato questo desiderio. Molti associano le scelte a delle manifestazioni di volontà, però io non lo so. Non mi ha sorpreso il fatto che Lorenzo si sia separato da Raiola. Verratti è a Parigi da diversi anni, Donnarumma a Milano lo stesso. Non è detto che Insigne si sia lasciato con Raiola perché ha deciso di restare a Napoli mentre l’ex agente voleva spostarlo. L’eventuale rinnovo di Lorenzo non credo sia una priorità né per lui né per il Napoli. In alcuni momenti della carriera di Insigne potrei anche immaginare di poterlo vedere altrove, ci può stare. Mercato fatto solo con scambi? Per i grossi nomi ci saranno solo scambi, i flussi finanziari non sono tali da mettere in condizione le società a fare grandi investimenti”.