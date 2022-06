Ottaiano: "Caso Osimhen? Le società hanno bisogno di regole che vanno rispettate"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Ottaiano sul caso Osimhen

"Nel mercato c'è chi fa domanda e chi offerta, serve trovare un punto di incontro. Per rispettare determinate regole, vengono omesse alcuni criteri. Il calcio ha un aspetto ludico ma le società sono aziende e i controlli devono essere fatti nel rispetto delle regole".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli