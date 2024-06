Ottaiano a CN24: "Rafa Marì che colpo ma il problema del Napoli si chiama Osimhen, vi spiego. C'è un calciatore da prendere subito..."

Antonio Ottaiano, agente, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 durante lo Speciale Calciomercato, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21:

“Rafa Marìn? Un grande difensore, Conte è una grossa attrattiva per ogni calciatore e il Napoli non farà fatica a portare calciatori. Il solco è tracciato, attendiamo solo che si completi la rosa. Conte avrà a disposizione una rosa che consentirà di riportare il Napoli ai suoi livelli. Caso Di Lorenzo? E’ sorprendente che un calciatore che rinnova il contratto pochi mesi fa e dichiara di voler restare sempre a Napoli, poi non motiva la volontà di voler andare via. Se sono motivazioni che possono essere riviste, altrimenti deve partire se non c’è alternativa. Sorprende, però, questa decisione improvvisa. Osimhen blocca il mercato? Il Napoli ha programmato l’intera compagna acquisti, tenendo conto della sua cessione. Pagargli 10 mln di euro è complicato per il Napoli e magari alcuni club provano a far abbassare le pretese visto che vuole liberarsi del contratto oneroso. Magari è una strategia. Le reazioni, invece, anche se strane, sono abitudinarie. Il Napoli ha un problema nella gestione dello stipendio. Kvaratskhelia? La situazione è molto semplice. Il papà e l’agente sapevano da tempo che il Napoli non avesse giocato la Champions. Probabilmente l’offerta del Napoli non è soddisfacente e quindi si fa un gioco al rialzo. La motivazione credo sia solo questa si risolverà presto. Chi con Conte? Se ragioniamo rispetto ai nomi in circolazione, dico Buongiorno. Terrei Raspadori, lo reputo un calciatore fondamentale: Sto arrivando! Giocare in più ruoli ed è un ragazzo molto serio”.