Notizie Napoli calcio. Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Milan-Napoli:

“Prima giocavamo in modo diverso, alle volte a cinque in difesa e qualche volta a quattro. Ci siamo preparati per la partita di oggi, vogliamo giocare una bella partita contro una grande squadra. Siamo pronti e vogliamo fare bene, sarà una gara importante per noi”.