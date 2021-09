Ospina: "Non sono titolare nel Napoli? Situazione che s'è presentata da poco, mi alleno per essere al top e farmi trovare pronto"

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Colombia:

“Come mantenere il livello di forma nonostante non sia titolare nel Napoli? Questa situazione s’è presentata di recente nel club azzurro, ma io mi mantengo ad un buon livello e ho ritmo perchè mi alleno per essere preparato a giocare nel caso ci sia la possibilità. Devo sentirmi sempre al cento per cento per ottenere i migliori vantaggi da una opportunità di questo tipo nel mio club e nella nazionale: solo così posso aiutare me stesso ad essere nelle migliori condizioni”