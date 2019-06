Daniela Ospina, sorella di David portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Caracol Radio: "Non perchè è mio fratello, ma lo ammiro molto. La decisione di ritornare a disposizione della Colombia è stata sua dopo aver parlato con tutti noi della famiglia: non è stata una cosa facile, non avrei mai voluto essere nei suoi panni. E' un momento difficile per noi che va avanti ormai da due mesi. Ringrazio tutto il popolo colombiano che ci sta vicino con messaggi e preghiere"