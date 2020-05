Ospina, l'agente: "Ha la stima di Gattuso, ma c'è Meret: in estate verrà presa una decisione sul futuro. Boca Juniors? Ha uno stipendio alto"

Calciomercato Napoli - Lucas Jaramillo, agente di David Ospina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Deportes: "Nel calcio moderno non è mai facile avere continuità, ma David è un portiere con una sicurezza unica. Ha 'duellato' con Meret per essere titolare, Gattuso gli ha dato fiducia. David sa giocare coi piedi e questo all'allenatore del Napoli piace. Ma la società ha investito tanto per Meret e in estate verrà presa una decisione sul futuro. Ospina al Boca? In Argentina dicono qualsiasi cosa. In passato erano interessati, ci hanno chiesto qualcosa, ma quando parliamo di cifre ogni interesse tramonta perché David ha un bel contratto in Europa e in Sud America arrivare a quegli stipendi è complicato".