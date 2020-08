Ospina a Sky: "Abbiamo fiducia nel realizzare il sogno, sarà una gara dura ma abbiamo una squadra forte"

Notizie Calcio Napoli - David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "E’ una partita che tutti i calciatori vogliono giocare, l’abbiamo preparata benissimo, ci aspettiamo di fare bene domani sera. Aspettiamo domani, conosciamo la squadra con cui ci confrontiamo. Speriamo di fare le cose bene per passare. Con Messi devi aspettarti qualsiasi cosa. Devi essere pronto perché può farti di tutto. Aspettiamo di fare cose buone, aiutare la squadra al massimo e fare bei risultati. Abbiamo fiducia nel realizzare il sogno. Se non hai fiducia è inutile giocare. Abbiamo tanta qualità e giocatori che sanno affrontare questo momento. Aspettiamo di fare gol e di passare il girone. Partita molto difficile ma abbiamo una squadra forte. Non vogliamo andare in vacanza, ancora. Facciamo un altro lavoro".