Osimhen sulla Nazionale: "Volevo il Mondiale, dobbiamo chiedere scusa a tutti i nigeriani"

Ai microfoni di radio Wazobia FM, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato anche dell'eliminazione della sua Nigeria nelle gare di qualificazioni al Mondiale di Qatar:

"A volte il calcio è così. Volevamo andare al Mondiale, come il Ghana, ma è andata così. Dobbiamo chiedere scusa ai nigeriani. In tanti ci supportano ancora, ma dobbiamo cercare di riportare tutti i nostri tifosi dalla nostra parte. Tutti sono tristi, nessuno è felice di non andare al Mondiale. Ma è una cosa che va superata. Bisogna guardare avanti".