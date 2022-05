Osimhen su Spalletti: "Mi aiuta ogni giorno, spero di lavorare con lui molti anni"

Intervista di Vicotr Osimhen del Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E' stato molto importante Spalletti per me, mi ha aiutato tanto per la mia crescita sotto tutti i punti di vista, devo ringraziare anche lo staff per i movimenti che mi aiutano. Spalletti è un tecnico di grandissimo livello, lo vedo per come si concentra su di me con palla e senza palla continuando anche a fine allenamento. Spero di lavorare con lui tanti anni ancora".