Osimhen: "Scudetto Napoli in Nigeria? Ho reso felici tutti! Pallone d'Oro sogno d'infanzia, continuerò a lavorare per realizzarli tutti"

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in Nigeria al canale YouTube Football Fans Tribe.

L’attaccante del Napoli parla del rientro in Nazionale, dello scudetto vinto e dei festeggiamenti a Lagos, nonché della nomination al Pallone d’Oro.

“Qui in Nazionale mi sento bene, sono felice di essere di nuovo con la squadra, felice di essere qui e dovremo portare a termine il lavoro domenica, il che è la cosa più importante. Poi siamo stati accolti bene, l'ospitalità è stata di prim'ordine e siamo felici e domenica andremo di corsa”

“I festeggiamenti in Nigeria per lo scudetto? Ovviamente è stato importante, socializzare davvero con quelli che hanno supportato mi è stato davvero d'aiuto e questo ha reso felici anche i miei amici, la mia famiglia, quelli che in realtà non conosco e quelli che so che conosco da molto tempo. Sono felice di questo e un grande ringraziamento va a molti nigeriani che mi sono stati di grande supporto nei momenti belli e nei momenti difficili, e anche ai media, saranno molto, molto utili e di supporto non solo a me, ma anche al resto del mondo, ai giocatori nigeriani che giocano in Europa e in tutto il mondo. Poi sono tornato, in realtà mi sono goduto le vacanze e per me era importante farlo. Non penso di essere cambiato, voglio solo essere felice e socializzare con un sacco di persone perché in realtà ci danno il diritto di essere sicuri che saremo al top, al massimo delle nostre capacità e per dare il nostro meglio, quindi per me personalmente era importante provare a socializzare con loro e cercare di essere semplicemente felice, divertirmi, godermi la vita e godermela con loro, quindi per me è bello”

“I meme che pubblico sui social? Semplicemente faccio questa cosa perché sono il tipo di persona sempre felice, vengono naturali”

“Pallone d’Oro? Gloria a Dio per questo per questo risultato, per me è una grande pietra miliare: era uno dei miei sogni d'infanzia essere lassù tra i migliori, è una sensazione fantastica per me e ringrazio coloro che mi hanno supportato e aiutato molto, la mia famiglia, anche chi mi è stata accanto nei momenti difficili, i miei amici. Sono felice: questo è solo l'inizio, continuerò a lavorare così duramente per assicurarmi di realizzare tutti i miei sogni”