Ultimissime calcio Napoli - Premiato come calciatore del mese AIC per le prestazioni di Settembre in Serie A, Victor Osimhen via social ringrazia per il premio e scrive:

"Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento attribuitomi dalla @assocalciatori per quello che ho fatto nel mese di settembre in @seriaA. Ringrazio chi mi ha votato e spero continuare a far bene!".