Nigeria, il vice ambasciatore: "Siamo felicissimi per il trasferimento di Osimhen a Napoli, gli azzurri la scelta giusta"

Ultime notizie calcio Napoli - Franklin Ogunyemi, cice ambasciatore dell'Ambasciata nigeriana di Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tutto il corpo diplomatico nigeriano presente in Italia è contento del trasferimento di Osimhen al Napoli e lo stesso vale anche per il capo di Stato della Nigeria, lo abbiamo contattato nei giorni scorsi. La Federazione calcistica nigeriana sarà felice anche per la crescita calcistica del ragazzo. E' un calciatore forte, veloce, molto tattico ed uno che non molla mai. Ricorda Ronaldo! A Napoli c’è una forte rappresentanza nigeriana ed ora quella azzurra sarà la squadra più tifata da noi in Italia. Crediamo che Napoli sia il posto giusto per poter crescere e per portare il club ancora più in alto. Non ci saranno problemi di ambientamento”.