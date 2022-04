Osimhen, l'intermediario: "Con un'offerta da 150 milioni va via da Napoli"

Andrea D'Amico, intermediario affare Victor Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Osimhen? Se arriva offerta molto importante va via. Questo vale per ogni calciatore che gioca in Italia. In questo momento non ho richieste dalla Premier che resta in evoluzione. L'Inghilterra resta un mercato di prima fascia. Quando parlo di offerta importante per Osimhen intendo 150 milioni"