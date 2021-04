Osimhen, l'entourage: "Qualsiasi allenatore moderno può allenarlo, l'investimento del Napoli non è a rischio"

Andrea D’Amico, agente di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Per Gattuso sono convinto che bisognerà aspettare la fine del campionato. Sarri può tornare nelle piazze grandi come Roma, Napoli e Firenze che cambieranno probabilmente. Osimhen può avere difficoltà con Sarri? Facciamo fantascienza in questo momento. Un grande allenatore e moderno non può mettere a rischio l’investimento Osimhen”.