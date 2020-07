Osimhen, l'amico: "L'ufficialità può arrivare oggi! Ieri incontro fino a tarda notte col Napoli, vuole riportare gli azzurri in Champions"

Calciomercato Napoli - Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? Sono in contatto con Victor, dall'inizio della trattativa col Napoli. Mi ha sempre detto che voleva il Napoli. Vuole vincere con questo club e migliorare ciò che ha fatto con il Lille, vuole riportare gli azzurri in Champions League Sa che la Serie A è molto più competitiva della Ligue 1 e vuole che il Napoli competa con le più forti del campionato come Juve e Inter per vincere il campionato. E' pronto e carico per questa avventura col Napoli.

Ufficialità stasera? Sì, è possibile in serata perché ieri ci sono stati tanti incontri in tarda serata. L'incontro di ieri non ha portato all'ufficialità perché si è protatto fino a tarda ora ed è stato spostato ad oggi e può arrivare la fumata bianca. Io credo che oggi possa essere il giorno dell'ufficialità. Ieri Osimhen mi ha inviato una foto con tutti i presenti a questo incontro. Una prova dell'incontro di ieri fra Napoli e l'entourage di Osimhen".