Osimhen, l'agente: "Il Napoli ha fatto di tutto per il rinnovo. Perchè solo un anno di contratto? I dettagli li lasciamo alle carte"

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

"È stata una maratona, e siamo arrivati al traguardo. È stata la soddisfazione di tutti, era volontà di tutti continuare questa storia che ha avuto una grande fine lo scorso anno, con lo scudetto. La volontà da ambo le parti era di continuare questa avventura.

Perchè prolungato il contratto solo per un anno? Non entriamo troppo nei dettagli, è giusto dare spazio al rinnovo. I dettagli li lasciamo alle carte. Godiamoci il rinnovo, voluto da ambo le parti, Osimhen ha sempre mostrato grande attaccamento e alla maglia e alla città, il Napoli ha voluto fare di tutto per questo rinnovo. Speriamo di raggiungere altri risultati insieme. Victor mi ha detto che è pronto per questa sera"