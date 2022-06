Osimhen: "Inforunio con l'Inter come un'esperienza pre morte: ho sofferto tanto, non riuscivo a dormire e mangiare dal dolore"

Napoli Calcio - Victor Osimhen torna sul duro infortunio subito quest'anno a San Siro dopo lo scontro con Skriniar. L'attaccante azzurro ne ha parlato nel corso di un'intervista di Wazobia FM:

“L’infortunio che ho subito contro l’Inter è stato come un colpo pre-morte: nessuno può capire quello che ho sentito. Tuttavia sono riuscito ad uscire dal campo da solo, senza barella e sulle mie gambe, e allora ho capito che potevo gestire la situazione. Quando poi sono arrivato in ospedale per i vari controlli, ho detto al mio medico che sarei stato fuori non più di due settimane. Adesso ho qualcosa come 18 viti sotto la mascella e ne ho passate davvero tante. Per molte notti non ho potuto dormire e a cauas del dolore non riuscivo nemmeno a mangiare. Ma alla fine sono un leone e avevo già programmato il mio rientro: ce l'ho fatta".