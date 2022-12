Osimhen commovente: "Mia figlia Haly la cosa più fantastica che poteva capitarmi! La porterò a Lagos dove vendevo l'acqua"

Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante nigeriano Victor Osimhen ha rilasciato una lunga e bella intervista al collega Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino oggi in edicola. CalcioNapoli24 vi propone alcuni brevi stralci. Il bomber di Lagos parla dei suoi sogni, della sua infanzia, del nuovo ruolo da genitore e soprattutto dalle ambizioni professionali col sogno Scudetto e le voci di mercato.

Ecco un estratto in cui Osimhen parla di sua figlia:

È da qualche mese diventato papà: lei che padre è?

La porterà a vedere dove lei è cresciuto?

«Un giorno andremo lì: dovrà sentire gli odori di quella terra, le dovrò mostrare i luoghi dove gli zii vendevano arance e i giornali e io tagliavo erba. Sarà importante per lei vedere dove è iniziata la nostra storia e che non è stato un cammino facile perché la vita non è facile. E per me sarà importante farglieli vedere quei posti, anche quelli dove vendevo l’acqua nelle strade di Lagos».