Osimhen: "Basta bullismo sui social, anche noi calciatori siamo umani!"

Victor Osimhen difende il compagno di squadra Iwobi e dice "basta al cyberbullismo". L'attaccante del Napoli era ancora in Nigeria fino a ieri, dove è stato premiato dal presidente nigeriano ad Abuja per l'impegno sostenuto in Coppa d'Africa.

Ultime notizie. In Nigeria però si parla tanto dell'addio alla Nazionale di Alex Iwobi, che ha scelto di ritirarsi dopo la finale persa con la Costa d'Avorio. Su di lui si sono scagliati molti tifosi nigeriani, arrabbiati nei confronti del calciatore, che come spesso accade in questi casi lo hanno preso di mira sui social, offendendolo e bullizzandolo.

Osimhen contro il bullismo

Ecco perché anche Victor Osimhen ha voluto prendere la parola: "Invito i nigeriani a dire che il cyberbullismo è un male perché anche noi siamo umani. A volte commettiamo errori. Altre volte giochiamo bene e ci godiamo l'entusiasmo. Ma ovviamente, quando critichi qualcuno, devi farlo in modo costruttivo. Ad essere onesti penso che quello che hanno fatto al mio compagno Alex Iwobi sia sbagliato e fuori dal mondo. Le persone dovrebbero considerare la sua salute mentale perché ci sono alcuni di noi che possono prenderlo a cuore e poi continuare a macinare. Ma ci sono altre persone più sensibili, certi commenti ti danno alla testa e ti fanno perdere la concentrazione. Ecco perché noi ci stiamo stringendo attorno ad Alex, gli abbiamo parlato individualmente e collettivamente".