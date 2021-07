Oscar Damiani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ci sono difficoltà economiche e non ci saranno grandi trasferimenti, più magari scambi con valutazioni alte per mettere a posto i bilanci con le plusvalenze. Felice di Spalletti a Napoli, può fare bene e ha tante motivazioni dopo un periodo di riposo, è la scelta giusta".