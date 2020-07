Osasuna, il ds: "Il Barcellona è una grande squadra, passerà il turno in Champions contro un buon Napoli"

Ultime calcio Napoli - Braulio Vazquez, direttore sportivo dell'Osasuna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non so se il Barcellona è in crisi ma è una squadra forte con grandi campioni. Questa non è stata una Liga normale, ma atipica. Abbiamo un po' sofferto questa ripresa del camoionato. Abbiamo subito diversi infortuni e per noi non è stato semplice. Napoli? E' una buona squadra, ma il Barcellona passerà il turno. L'assenza del pubblico è importante ma non sarà fondamentale".