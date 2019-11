Orsolini, l'agente: "Il Napoli era su Orsolini, ora deve solo concentrarsi sul campo. Il Bologna è in difficoltà a causa degli infortuni"

Ultimissime calcio Napoli - Donato Di Campli, procuratore di Orsolini, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Mi è piaciuto molto quanto ha detto Sinisa in conferenza 'Non voglio più piangere'. Il mister non vuole più compassione. Il Bologna sta accusando le diverse assenze per i vari infortuni. Orsolini piaceva al Napoli prima che approdava alla Juventus, ora non ci sono contatti e deve restare concentrato sul campo. Il Napoli non deve pensare ora al mercato, ora bisogna puntare a risolvere le questioni interne".