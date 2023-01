Orsi: "Va ricordata una cosa importante sulla sconfitta del Napoli a Milano"

Nando Orsi, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21:

"Ci sono luoghi comuni quando si perde, anche le altre squadre hanno sofferto. Solo il Milan meritava di vincere con 5/6 gol, mentre gli azzurri va ricordato che hanno perso a San Siro con l'Inter. Ci può stare. Il Napoli ha trovato una grande squadra, che ha giocato la migliore partita della stagione. Quando ho visto Rrahmani in formazione ho avuto qualche perplessità. Qualcosa sicuramente non ha funzionato. Posso pensare che ci fosse qualche problema nel spostare Kim a destra, cosa che però è già accaduta quando ha giocato Jesus. In occasione del gol Rrahmani sta nella 'terra di nessuno', è andato sul primo palo per cercare di non essere anticipato. Non mi focalizzerei solo sulla brutta gara del Napoli, c'è stato anche un grande avversario. Inzaghi è un allenatore che ha spesso incartato Spalletti. Se mi avessero parlato di una classifica del genere dopo 16 giornate, da tifoso avrei messo la firma. Evidentemente la squadra ha abituato tutti troppo bene. Gennaio per il Napoli è fondamentale, se riesce a chiuderlo con un buon vantaggio può indirizzare la stagione. Contro la Sampdoria mi aspetto dei cambi in formazione di Spalletti".