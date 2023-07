Orsi su Meluso: "Esordì con una doppietta in Serie A, vi racconto che persona e che ds ha preso il Napoli"

Nando Orsi, ex portiere che alla Lazio ha giocato anche con Mauro Meluso, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“6 novembre 1983? Io esordii in Serie A e ricordo che Meluso segnò una doppietta nella vittoria per 2-1 contro l’Avellino. Mi sembra che anche per lui fosse l’esordio, lui è una persona perbene e discreta. E’ stato ed è un direttore sportivo che viene dalla gavetta, un prospetto che ripropone quella di Giuntoli che arrivò dal Carpi. E’ un ragazzo serio e di campo, che va ad osservare i giocatori da vicino.

I grandi campioni sono bravi tutti a comprarli, spendi soldi e lo porti a casa. Il ds esperto invece è quello che va a cercare i Kvaratskhelia ed i Kim, assumendosi scommesse che poi si rivelano vincenti”.