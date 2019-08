Orsi pronostica: "Icardi andrà alla Juventus e Dzeko si trasferirà all'Inter! Higuain? Io dico che va alla Roma"

Nando Orsi, ex portere, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Icardi? Viviamo in un mondo in cui i calciatori guadagnano cifre esorbitanti, quindi non hanno problemi. Icardi ha dato tanto all'Inter, gli hanno dato la fascia di giocatore più rappresentativo, da un giorno all'altro gliel'hanno tolta e a questo livello qui i giocatori si possono impuntare. Forse neanche l'Inter si aspettava una cosa del genere. Il fatto di avergli tolto la fascia gli ha dato la volontà di non voler scendere a patti e trovare la soluzione a lui più congeniale. L'Inter ha un capitale di 50 60 milioni fermo, il giocatore se sta fermo così tanto, per la sua stazza fisica, ha bisogno di parecchio tempo per rientrare in forma, ma a questi livelli si ha a che fare con giocatori che possono anche dir di no. Icardi non ha un carattere semplice, l'Inter pensava il contrario e adesso vediamo. Io penso che andrà alla Juve, con tutto l'effetto domino, compresi Dybala e Dzeko all'Inter e Higuain alla Roma".