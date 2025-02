Orsi: "Napoli in affanno? Credo che molti stiano perdendo di vista questo aspetto"

Ultimissime Calcio Napoli - Nando Orsi, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro l'Udinese.

"Napoli in affanno nelle ultime due gare? Penso che si stia perdendo di vista da dove partiva il Napoli, dopo la passata stagione. Quest'anno il Napoli è primo in classifica, se anche l'Inter dovesse battere la Fiorentina gli azzurri resteranno in testa al campionato con una giornata in meno. Vincere uno Scudetto è molto complicato, non si può nemmeno pensare che una squadra possa vincere 38 gare su 38. Ci possono sempre essere momenti particolari, di stasi e di crisi.

Secondo me tra i due pareggi con Roma e Udinese, il peggiore dei due è quello dell'Olimpico. Il motivo? Perché gli azzurri sono una formazione granitica a cui è difficile fare gol, eppure in quella gara il pareggio giallorosso è arrivato al 95'. Ieri invece l'Udinese è stata una grande squadra e ha giocato veramente bene.

Lazio-Napoli? La formazione di Conte evidentemente soffre la dinamicità dei biancocelesti, sabato si affronteranno una squadra agile e una fisica. Se in questo momento la condizione non aiuta, gli azzurri potrebbero soffrire. Bisogna stare attenti, all'andata gli uomini di Baroni hanno atteso per poi andare a colpire in ripartenza. Secondo me Conte preparerà la gara in modo diverso, il Napoli gioca non benissimo e soffre l'aggressività degli avversari: bisognerà stare stretti e compatti.

Atalanta terza incomoda nella corsa Scudetto? I bergamaschi hanno due impegni pesanti in Champions, perché molto ravvicinati. Secondo me è difficile possano rientrare, ma bisognerà vedere come andranno le prossime gare. Non possono più sbagliare, visto il distacco attuale. La partita decisiva per lo Scudetto sarà Napoli-Inter, anche se gli azzurri arrivassero a quella sfida in ritardo di un punto sugli avversari".