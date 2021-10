Napoli calcio - Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono contrario all'alternanza tra i portieri e ritengo Meret per molti aspetti superiore ad Ospina, ma in questo momento è giusto dare spazio e far giocare titolare Ospina. Il Napoli le sta vincendo tutte ed è giusto confermare il portiere".