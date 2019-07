Orsi: "Meret sembra abbia giocato 300 partite, è un portiere già fatto. Ecco dove può migliorare"

Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Ancelotti quest’anno ha intensificato il lavoro con la palla, con il GPS monitora frequenza cardiaca, quanta distanza percorrono i giocatori. Ho visto una grande unione di intenti, è un bell’ambiente anche migliore dell’anno scorso. Meret è uno dei due portieri più forti in Italia. Sembra abbia fatto 300 partite per come gioca, quest’anno giocherà anche di più. Mi sembra solo un po’ troppo magro, c’è sempre qualcosa da migliorare. Magari può bloccare di più il pallone, uscire un po’ di più. Detto ciò, sono dettagli, sembra un portiere già fatto”.